Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Pkw gesucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 12. Februar, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw in der Vorhaller Straße ein und entwendeten eine Tasche aus dem Auto. Der Seat wurde gegen 7:30 Uhr auf einem Hinterhof geparkt. Gegen 7:50 Uhr bemerkte die 48-Jährige Besitzerin des Fahrzeugs, dass in ihren Kleinwagen eingebrochen wurde. In der geklauten Tasche befanden sich Schwimmsachen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese werden unter 02331- 986 2066 entgegengenommen.

