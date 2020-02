Polizei Hagen

POL-HA: 42-Jähriger fährt unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Verkehrskontrolle

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 12. Februar, führte die Polizei gegen 21 Uhr eine Verkehrskontrolle in die Enneper Straße durch. Die Beamten hielten einen 42-jährigen VW-Fahrer an, der in Richtung Haspe unterwegs war. Dieser gab während der Kontrolle an, kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten dem Mann zudem das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Substanzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell