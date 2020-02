Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Altenhagen

Hagen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen kam es am Mittwoch, 12. Februar, zu einer häuslichen Gewalt. Ein 39-Jähriger geriet mit seiner Lebensgefährtin am Vormittag zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Mann seiner Partnerin ins Gesicht. Zum Zeitpunkt des Streits befand sich auch eines der beiden gemeinsamen Kinder im Raum. Die leichtverletze Frau verständigte noch während des Zwischenfalls die Polizei. Diese sprach ein Rückkehrverbot gegen den Mann aus. Die Frau stellte einen Strafantrag.

