Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Lippstadt (ots)

Zwei Verletzte Autofahrer und circa 1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, auf der Stirper Straße in Lippstadt. Eine 78-jährige Autofahrerin aus Lippstadt befuhr zuvor den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Stirper Straße. Dort bog sie nach rechts auf die Stirper Straße ab und wechselte auf den linken der beiden Fahrstreifen. Aufgrund eines Rückstaus befand sich vor ihr ein 49-jähriger Autofahrer aus Lippstadt. Vermutlich verwechselte die 78-Jährige das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr dem 49-Jährigen mit ihrem Wagen auf. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in örtliche Krankenhäuser gebracht. (reh)

