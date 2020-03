Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bittingen - Gegenverkehr übersehen

Ense (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, befuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus Ense die B516 aus Richtung Möhnesee kommend in Fahrtrichtung Ense-Bremen. Im Kreuzungsbereich B516/L745 beabsichtigte sie nach links abzubiegen und ihre Fahrt in Richtung Niederense fortzusetzen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 54-jährige Autofahrerin aus Ense. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Autofahrerinnen wurden nach dem Unfall mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden bilanzierte die Polizei auf circa 10.000 Euro. (reh)

