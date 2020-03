Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht weißen Lkw nach Unfallflucht

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 11.55 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Rathausstraße einen weißen Lastkraftwagen. Das Fahrzeug fuhr rückwärts und prallte hierbei gegen ein Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Puppenstraße fort, anstatt die Polizei zu informieren. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der weiße Lkw hatte auf der Seite ein Bild mit einer Frucht. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

