POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler

Unfallflucht Am Freitagnachmittag wurde eine Unfallflucht in Rech gemeldet. Demnach stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine rot-gelbe Holzhütte einer Nebenstraße in Rech und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Körperverletzungen In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten in Bad Neuenahr. Bei den Auseinandersetzungen wurde eine 37-jährige Person mit einem Weizenglas im Gesicht geschädigt und musste ärztlich versorgt werden. Bei einer weiteren Auseinandersetzung wurden zwei 17- und 18-jährigen Gäste einer Gaststätte durch einen bislang unbekannten, nicht deutsch sprechenden Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitten die Geschädigten einige Prellungen im Gesicht.

Sachbeschädigungen an Pkw Bereits am Freitagmorgen wurde ein geparkter Pkw in der Weststraße beschädigt. Der geparkte BMW wurde mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite zerkratzt. Am frühe Sonntagmorgen riss ein deutlich alkoholisierter 48-jähriger Passant an einem geparkten Pkw das vordere Kennzeichen mitsamt Halterung ab. Er konnte durch die hinzugerufenen Kräfte ausfindig gemacht werden. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

