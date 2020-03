Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Cochem von Freitag, 28.02.2020, bis Sonntag, 01.03.2020

Cochem

Schießen mit Softairpistole in Cochem

Am Freitagmorgen, 28.02.2020, habe ein 15jähriger Jugendlicher in einem Bus von Cochem-Brauheck nach Cochem mit einer Softairpistole auf den Boden geschossen. Am Vormittag soll der Junge dann auf dem Schulhof der Berufsbildenden Schule Cochem anderen Schüler gegen die Beine geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Die Pistole wurde ihm abgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Diebstahl von zwei Verkehrszeichen "Absolutes Haltverbot" in Müden

Anlässlich einer Karnevalsveranstaltung in Müden wurden in der Nacht von Freitag, 21.02.2020, auf Samstag, 22.02.2020, in der Straße Im Bungert, zwei Verkehrszeichen "Absolutes Haltverbot" entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

Verkehrsunfall mit Flucht an der L 108 in Lieg

In der Zeit von Donnerstag, 27.02.2020, 17.30 Uhr, und Freitag, 28.02.2020, 07.30 Uhr, wurde in Lieg, auf einem Feldweg an der L 108, zwischen dem Haus Pfennig und der Ortschaft Lieg, ein weiß/schwarzer Audi A 1 Sportback, witterungsbedingt abgestellt. Als die Fahrerin dann zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Heckschaden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/984-0.

