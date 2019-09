Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gesuchter 75-Jähriger wohlauf

Kressbronn/Uhldingen-Mühlhofen/Bodenseekreis (ots)

Wohlbehalten angetroffen werden konnte der 75-jährige Mann, der seit Dienstag, dem 17.09.2019, aus Kressbronn-Tunau abgängig war. Aufgrund der polizeilichen Öffentlichkeitsfahndung meldete sich heute ein Hinweisgeber bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen, der den Gesuchten anhand des im Internet publizierten Lichtbildes erkannt hatte. Der 75-Jährige hielt sich in einem Beherbergungsbetrieb in Uhldingen-Mühlhofen auf und konnte dort von der Polizei unversehrt festgestellt werden. Die Fahndung ist somit gegenstandslos.

Unsere Ursprungsmeldung vom 19.09.2019:

75-jähriger Mann vermisst

Seit dem Spätnachmittag des Dienstag, 17.09.2019, wird ein 75-jähriger Mann aus Kressbronn-Tunau vermisst. Der Mann, der zusammen mit seiner Ehefrau aktuell am Bodensee Urlaub macht, verließ das gemeinsame Wohnmobil gegen 16.30 Uhr samt seinem Pedelec und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Vermisste nicht mehr alleine zurück findet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der Mann ist etwa 170 cm groß, hat eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz, graue kurze Haare mit Halbglatze und einen Schnauzbart. Er trägt keine Brille und war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer langen Bluejeans bekleidet. Zur getragenen Oberbekleidung ist nichts bekannt. Der 75-Jährige dürfte mit einem silberfarbenen Damen-Pedelec der Marke "Victoria" unterwegs sein, an welchem zwei Seitentaschen und am Lenker ein Rückspiegel angebracht sind. Die Polizei bittet Personen, denen der Mann seit gestern Nachmittag aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

