Polizei Hamburg

POL-HH: 191111-4. Verkehrshinweis anlässlich einer bevorstehenden Demonstration in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots)

Zeit: 14.11.2019, ab 08:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Donnerstag finden in der Hamburger Innenstadt insgesamt sieben angemeldete Aufzüge anlässlich der in Hamburg stattfindenden Umweltministerkonferenz statt. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Veranstalter rufen zu insgesamt sieben Aufzügen auf, die alle den gemeinsamen Tenor "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch!" haben. Die erwarteten 4.000 Teilnehmer werden mit ihren Treckern eine Sternfahrt nach Hamburg durchführen und am Gänsemarkt eine Abschlusskundgebung gegen 12:00 - 14:00 Uhr abhalten.

Die Trecker-Korsos werden unter anderem über die Landesgrenzen Schleswig-Holsteins und Niedersachsens auf sieben Routen nach Hamburg geführt und dort auf verschiedene bereitgestellte Abstellorte geleitet. Die Teilnehmer werden sich anschließend von dort aus zum Versammlungsort am Gänsemarkt bewegen.

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen

Aufgrund der Aufzüge ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu rechnen.

Die Polizei empfiehlt, an diesem Tag die Innenstadt und die angrenzenden Hauptstraßen weiträumig zu umfahren. Es wird außerdem dringend angeraten, die U- und S- Bahnen zu benutzen. Die Polizei informiert während der Versammlung auf Twitter, insbesondere über die aktuelle Verkehrslage.

Weitere Informationen sind unter

www.polizei.hamburg/aktuelles/13195446/verkehrsbeeintraechtigungen-innenstadt-umfeld/

zu entnehmen.

Schö.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell