POL-MG: Nach Unfallflucht: 23-Jähriger des Marihuana-Handels verdächtigt

Eine Unfallflucht brachte die Polizei auf die Spur eines 23-jährigen Mönchengladbachers, der nun in Verdacht steht, mit Cannabis zu handeln.

Der 23-Jährige war gestern, 1. April, gegen 13 Uhr ohne Führerschein mit dem silberfarbenen Ford Fiesta seiner Freundin auf der Hohenzollernstraße in Richtung Künkelstraße unterwegs. An der rot zeigenden Ampel an der Kreuzung zur Bergstraße fuhr er auf den grauen BMW eines 57-Jährigen auf. Der 23-Jährige stieg aus und flüchtete in die Bergstraße.

Zeugen beobachteten ihn, wie er später zum Unfallauto zurückging, eine große Tasche herausholte und in Richtung Eickener Straße zu Fuß flüchtete.

Gegen 14 Uhr suchten die Beamten den Unfallverursacher zu Hause auf. Im Gartenschuppen seines Wohnhauses entdeckten die Polizisten eine Tragetasche mit mehreren Tüten Marihuana und eine Feinwaage.

Die Beamten nahmen den 23-Jährigen mit dem Tatvorwurf des Handels mit Marihuana vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Den 23-Jährige erwarten nun mehrere Strafverfahren. (km)

