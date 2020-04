Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pizzeria in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (2. April) um 9.45 Uhr hat der Inhaber einer Pizzeria an der Pescher Straße in Hardterbroich festgestellt, dass unbekannte Täter in sein Geschäft eingebrochen sind. Er hatte das Lokal am Vorabend um 22 Uhr verlassen.

Die Einbrecher schlugen die Eingangstür ein und erbeuteten Bargeld und persönliche Gegenstände. Tatzeitpunkt könnte gegen 2.30 Uhr gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hörte eine Anwohnerin ein Klirren auf der Straße.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

