Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Autoscheiben zweier Fahrzeuge beschädigt

Raesfeld (ots)

Zwei Fahrzeuge eines Autohauses in Raesfeld beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 07.40 Uhr. Sie machten sich an der Fahrzeugscheibe eines blauen Mercedes, V-Klasse, sowie an der eines weißen Renault Twingo zu schaffen. Die Scheiben zerbrachen hierdurch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

