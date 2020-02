Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw beschädigt

Gescher (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursachten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 18.15 Uhr, in Gescher. Sie beschädigten auf der Frieterhofstraße einen schwarzen BMW. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

