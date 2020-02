Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorroller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen gefahren

Borken (ots)

Ein Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen fiel Polizeibeamten am Freitag gegen 11.00 Uhr in Borken auf. Der Roller war auf der Heidener Straße unterwegs. Das Kennzeichen galt lediglich für das Verkehrsjahr 2016, so dass kein gültiger Versicherungsschutz mehr vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten leiteten gegen den 17-Jährigen Fahrzeugführer und dessen Vater als Fahrzeughalter ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell