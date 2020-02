Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fenster hielten Aufbruch stand

Borken (ots)

An mehreren Fenstern einer Wohnung machten sich Unbekannte am Samstag in Borken zu schaffen. Sie versuchten so in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr gewaltsam in die Wohnräume eines Gebäudes an der Straße In den Brinkgärten zu gelangen. Der Versuch misslang. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

