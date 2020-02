Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruchsalarm verhindert Schlimmeres

Ahaus (ots)

Mit einem Pflasterstein warfen Unbekannte am Montag gegen 01.15 Uhr die Glasscheibe einer Firma in Ahaus ein. Sie gelangten so in das Gebäude an der Gutenbergstraße. Ein sofort ausgelöster Einbruchsalarm verhinderte aber offensichtlich Schlimmeres. Erbeutet wurden lediglich Getränke im Wert von circa 50 Euro. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

