Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abgestellter Wagen brennt

Gronau (ots)

Ein parkendes Auto ist am Freitagabend in Gronau aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Wagen hatte an der Fabrikstraße gestanden, wo ein Zeuge gegen 20.30 Uhr die Flammen entdeckte. Kräfte der Feuerwehr löschten das brennende Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.500 Euro. Die Ermittler der Kripo schließen Brandstiftung nicht aus und bitten um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell