Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte bestiehlt Seniorin

Bocholt (ots)

Schmuck gestohlen hat eine Unbekannte aus den Wohnräumen einer älteren Bocholterin. Die Diebin hatte sich am Freitag gegen Mittag mit einem Trick Zugang zu den Räumlichkeiten der 85-Jährigen verschafft: Die Frau hatte gefragt, ob sie die Toilette benutzen dürfe. Daraufhin hatte die Bocholterin sie hineingelassen. Die Unbekannte verließ die Wohnung erst, nachdem die 85-Jährige sie mehrfach dazu aufgefordert hatte. Im Nachhinein stellt die Seniorin fest, dass Schmuck fehlte. Beschreibung der Täterin: circa 30 Jahre alt, schulterlanges schwarzes Haar, schwarz gekleidet, akzentfreies Deutsch sprechend. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, Unbekannte in die Wohnung zu lassen. Trickdiebe erfinden immer wieder neue Maschen, um Einlass zu bekommen - mal täuschen sie eine Notlage vor, mal geben sie sich als Mitarbeiter einer Firma aus, die angeblich dringende Arbeiten durchführen müssten. Sind sie erst einmal drin, nutzen die Täter einen unbeobachteten Augenblick oder lenken die Betroffenen geschickt ab, um nach Geld, Schmuck oder Wertsachen zu suchen.

