Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Sturmschäden in Bocholt und Rhede

Bocholt (ots)

Die Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei sind aktuell an mehreren Standorten in Bocholt und Rhede beschäftigt, da eine Vielzahl an Bäumen auf die Straßen gestürzt sind. An der Morshüttenstegge sind an einem Gehöft mehrere Bäume auf das Dach eine Scheune gestürzt und haben dieses teilweise zum Einstürzen gebracht. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

