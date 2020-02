Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer mit verfassungsfeindlichen Parolen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag belästigte ein 18 Jahre alter Bocholter gegen 05.00 Uhr Gäste eine Gaststätte in der Ravardistraße, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Da der 18-Jährige verfassungsfeindliche Parolen von sich gab, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

