POL-WES: Dinslaken - Räuber erbeuten Bargeld

Polizei sucht weitere Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr klingelten zwei Unbekannte an einem Einfamilienhaus an der Uhlandstraße.

Eine 64-jährige Frau öffnete die Haustür, als diese auch schon mit brachialer Gewalt nach innen gedrückt wurde, wodurch die Dinslakenerin einen Stoß erhielt und zu Boden stürzte. Die Männer drangen unvermittelt ein, schrien die Frau unter Vorhalt von Schusswaffen an und bedrohten sie. Anschließend fesselten sie die Dinslakenerin und einen weiteren 60-Jährigen. Dabei erlitt die Frau Verletzungen.

Anschließend durchsuchten die Männer das Haus und erbeuteten unter anderem Bargeld.

Gegen 21.17 Uhr verließen die Unbekannten das Haus. Der Dinslakenerin gelang es anschließend, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Männer bereits schon einmal gegen 18.36 Uhr an der Haustür klingelten, aber niemanden antrafen.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Mann:

175 cm bis 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schmale Figur, trug eine dunkle Jogginghose und einen hellen Pullover. Der Unbekannte trug eine schwarze Maske und ein schwarzes Basecap. Dieser Mann bedrohte die Dinslakener mit einer schwarzen Pistole.

2. Mann:

Ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, muskulöse Figur, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem schwarzer Kapuzenpullover der Marke "Champion". Er hatte zudem eine Wollmütze ins Gesicht gezogen. Dieser Unbekannte war mit einer silbernen Schusswaffe bewaffnet.

Beide Männer sprachen deutsch mit vermutlich slawischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

