Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191101.3 Itzehoe: Donnerstagmorgen - Raubtat in Itzehoe -Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es abermals zu einem Raub in Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder das Geschehen beobachtet haben.

Gegen 05.30 Uhr lief die Geschädigte auf dem linksseitigen Gehweg des Dithmarscher Platzes in Richtung Innenstadt, als ihr in Höhe der Elektrotankstelle zwei unbekannte, männliche Personen entgegenkamen. Einer der Männer sprach die 24-jährige Geschädigte an. - Die aus Afghanistan stammende junge Frau versuchte den Mann zu ignorieren und setzte ihren Weg fort. Er entriss ihr die Handtasche und nahm das Geld an sich. Sie flüchtete dann in Richtung Dithmarscher Platz zurück. - Dort holte sie jedoch der Täter wieder ein und versuchte auf sie einzuwirken.

Laut der Geschädigten war der Täter etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß und von sehr schlanker Statur. Er hatte einen kurzen, gepflegten, dunklen Vollbart. Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jeanshose.

Die zweite unbekannte männliche Person hat sich während der Tat weiterhin bei der Elektrotankstelle aufgehalten.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder wer das Geschehen beobachtet hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell