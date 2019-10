POL-ESW: Pressebericht vom 01.10.19

Polizei Eschwege

In einer Linkskurve geriet gestern Abend, um 18:45 Uhr, ein 59-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Fahrer befuhr zu dieser Zeit die K 6 aus Richtung B 250 kommend in Richtung Bahnhof Großburschla. Der Pkw fuhr dabei über die dortige Bordsteinkante, wodurch er erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Eine Unfallflucht in Bad Sooden-Allendorf wird heute angezeigt. Demnach wurde zwischen dem 27.09.19, 20:00 Uhr und dem 28.09.19, 08:00 Uhr die Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich Wahlhauser Straße/ Am Scheiderasen/ Werrabrücke komplett überfahren. Hierdurch wurden die beiden Verkehrsschilder, die an den beiden Enden der Verkehrsinseln aufgestellt sind, samt Schildermast überfahren und entsprechend beschädigt. Der Schaden wird durch die Straßenmeisterei mit 400 EUR angegeben. Hinweise: 056529279430.

In der Mangelgasse in Eschwege in Höhe des Spielplatzes wurde vergangene Nacht, um 01:00 Uhr, ein Pkw Audi während des Fahrens beschädigt. Wie sich herausstellte, wurde ein Golfball gegen den Pkw geworfen, was ein nachfolgender Pkw-Fahrer bestätigte. Der Golfball konnte auch aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Im Pommernweg in Eschwege wurde am vergangenen Wochenende ein Scheibenwischer von einem Pkw VW abgebrochen und offenbar mitgenommen. Schaden: 80 EUR.

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, wie gestern angezeigt wurde. Da dies jedoch misslang, blieb es bei einem Sachschaden von 150 EUR. Die Tat ereignete sich bereits am 25./26.09.19.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Um 22.55 Uhr befuhr gestern Abend eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau die L 3247 von Frauenborn in Richtung Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Schaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

13:40 Uhr befuhr gestern Mittag eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die Leipziger Straße von Walburg in Richtung Hessisch Lichtenau. In Höhe des Autohofes kam es dann zum Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Pkw einer 62-Jährigen aus Salzgitter. Keine der Beteiligten will den Unfall, bei dem geringer Sachschaden entstand, verschuldet haben.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der die K 42 zwischen Laudenbach und Weißenbach befuhr. Das Reh verendete am Unfallort; am Pkw entstand Sachschaden.

Weil ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf einem Tier (Wild) auswich, verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die rechtsseitige Böschung, prallte mit dem Auto gegen mehrere junge Bäume und rutschte anschließend die Böschung hinunter, wo der Pkw dann an einem Baum zum Stehen kam. Der Unfall ereignete sich auf der B 451 zwischen Großalmerode und Trubenhausen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

