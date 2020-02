Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Motorroller vor der Polizei geflüchtet

Bocholt (ots)

Der Motorroller "frisiert", Fahrerlaubnis Fehlanzeige: Einige Konsequenzen kommen nun auf einen jungen Hamminkelner zu. Polizeibeamte hatten ihn am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der Hochfeldstraße in Bocholt kontrollieren wollen. Der 15-Jährige mochte jedoch nicht anhalten: Er flüchtete über einen Fußweg in Richtung Aasee. Dort konnten ihn die Beamten kurz darauf auf einer Insel antreffen. Sie stellten fest, dass der manipulierte Motorroller durch bauliche Veränderungen die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritt. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Zulassungsverstöße und Nichtbefolgen des Anhaltezeichens - die Liste der Vorwürfe fällt nicht klein aus, denen sich der 15-Jährige nun gegenübersieht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und informierten die Erziehungsberechtigten.

