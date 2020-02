Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Unfallfahrer erheblich alkoholisiert

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Langer Kamp 09.02.20, 04.55 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen krachte in Helmstedt ein alkoholisierter 46 Jahre alter Volvo-Fahrer aus Helmstedt auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der 46-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein Schaden von 9000 Euro. Sowohl der Volvo als auch der Opel in der Straße Langer Kamp waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme um 04.55 Uhr stellte sich schnell heraus, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 2,71 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Fahrers sichergestellt und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell