Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Mutmaßlicher Einbrecher durch forsche Zeugen festgenommen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Oderring 08.02.20, 20.00 Uhr

Dank der tatkräftigen Unterstützung eines Hausbesitzers und seines Schwagers gelang am Sonntagabend in Helmstedt die Festnahme eines 47 Jahre alten mutmaßlichen Wohnhauseinbrechers aus Frankfurt. Beide resolute Helfer hatten bei der Rückkehr nach Hause im Oderring den in Mitrovice im Kosovo geborenen 47-Jährigen zusammen mit einem Komplizen beim Einbruchsversuch ertappt und sofort das flüchtende Duo verfolgt, gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Den Ermittlungen nach versuchte das Einbrecherduo ein rückwärtig gelegenes Fenster des Einfamilienhauses im Oderring gewaltsam aufzubrechen, als die Besitzer um 20 Uhr nach Hause zurückkehrten und im Garten einen Lichtschein entdeckten. Beide Zeugen liefen hinter den flüchtigen Einbrechern her, die noch auf ihrer Flucht das benutzte Einbruchswerkzeug wegwarfen. Die Tatwerkzeuge wurden später aufgefunden und sichergestellt.

Eine intensive Fahndung nach dem zweiten Täter verlief ohne Erfolg. Der 47-Jährige wurde von den Zeugen auf einem Grundstück in der Nordstraße gestellt und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten konnten die Beamten Handschuhe, Handy und Bargeld sicherstellen. Der 47-Jährige machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Wegen fehlender Haftgründe wurde der Beschuldigte entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell