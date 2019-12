Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 27.12.2019 - 28.12.2019, 07:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Schädigung einer Haltestelle durch Brand eines Zeitungsstapels

Zeit: Freitag, 27.12.2019 19:34 - 19:50 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Hüttenring, Bushaltestelle.

Hergang: Zur genannten Zeit geriet ein Zeitungsstapel in einer Bushaltestelle im Hüttenring aufgrund bislang unbekannter Ursache. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter konnte den Papierstapel löschen. Es entstand leichter Sachschaden an der Bushaltestelle. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Brennender Altpapiercontainer

Zeit: Freitag, 27.12.2019, 23:05 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Ulmenried 8, Grundschule am See.

Hergang: Durch bisher ungeklärte Ursache geriet ein Altpapiercontainer in der Nähe der Grundschule am See in Brand. Dieser wird dadurch vollständig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung wird eine in der Nähe stehende Restmülltonne beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 350 EUR.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Exhibitionist entblößt sich im Stadtpark

Zeit: Donnerstag, 26.12.2019, 12:55 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Stadtpark.

Hergang: Während eines Spazierganges im Stadtpark Salzgitter entblößte sich eine unbekannte Person vor einer 57-Jährigen Frau aus Salzgitter. Der unbekannte Täter sei ca. 25 Jahre alt, schlank und hatte kurze, schwarze Haare und einen dunklen Bart. Während der Situation trug er eine auffallend rote Daunenjacke und eine schwarze Jeans.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Zeit: Freitag, 27.12.2019 04:55 - 05:55 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Buschweidenweg.

Hergang: Ein 35-Jähriger Mann aus Salzgitter wird am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen, da ein unbekannter Täter zwei Fenster seiner Wohnung mit einem unbekannten Gegenstadt einwirft. Die betroffene Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es entsteht eine Schadenshöhe von 700 EUR.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person Zeit: Freitag, 27.12.2019, 08:35 Uhr Ort: 38226 Salzgitter, Kreisstraße 39.

Hergang: Zur genannten Zeit befuhr eine 20-Jährige Frau aus dem Landkreis Hildesheim in einem Opel Corsa die Kreisstraße 39 aus Bleckenstedt kommend in Richtung Salzgitter Lebenstedt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat die junge Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, ist ins Schleudern geraten und anschließend mit dem rechts an der Fahrbahn grenzenden Baum kollidiert.

Der Pkw wurde durch die Kollision stark beschädigt. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr geborgen und ins Klinikum Braunschweig verbracht werden musste. Sie erlitt einen Schock und diverse Verletzungen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000 EUR.

Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr und Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

