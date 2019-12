Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Umspannwerk

Rees (ots)

Unbekannte sind offenbar in der zurückliegenden Woche in einen Aufenthaltsraum eines Energieversorgers an der Rauhen Straße eingedrungen. Hierzu überstiegen sie zunächst einen Zaun und schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten jedoch von dort aus nicht weiter in andere Gebäudeteile. Daher verließen sie den Tatort ohne Beute. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

