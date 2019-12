Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Kleinbus und Kleintransporter stoßen mit Außenspiegeln aneinander

Kevelaer (ots)

Am Freitag (06. Dezember 2019) gegen 07:40 Uhr war ein 59-Jähriger in seinem Kleinbus auf der Veerter Straße in Richtung Veert unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam ihm ein Kleintransporter entgegen, der sehr weit links fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln aneinander. Der 59-Jährige hielt sofort an, der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei bitten nun den Fahrer des Kleintransporters und weitere Zeugen, sich unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

