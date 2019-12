Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Vordach einer Garage beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Freitag (06. Dezember 2019) zwischen 06:00 und 15:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Vordach einer Garage an der Marienstraße. Bei dem Unfall wurden die Holzkonstruktion des Vordaches sowie das Mauerwerk erheblich beschädigt. Aufgrund der Schadenshöhe liegt die Vermutung nahe, dass ein LKW oder ein Fahrzeug mit Aufbau versucht hat, in der Sackgasse zu wenden und beim Rangieren das Vordach demolierte. Fahrzeugteile des Verursachers blieben an der Unfallstelle zurück, allerdings entfernte sich dieser, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080. (cs)

