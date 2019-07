Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190711-1: Bewohner leistete nach Wohnungsbrand Widerstand - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in der Lindenstraße wurde am Mittwoch (10. Juli) ein 46-jähriger Mann leicht verletzt.

Der Brand entstand gegen 22:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache. Da der 46-jährige Bewohner, der sich noch in der Wohnung befand, nicht freiwillig die Wohnung verlassen wollte, zog ihn ein Feuerwehrmann (36) aus dem Gefahrenbereich. Der stark alkoholisierte Bewohner (3,68 Promille) leistete dabei erheblichen Widerstand gegenüber der Feuerwehr und der Polizei und verletzte den 36-Jährigen leicht an der Hand. Er selbst wurde durch den Brand ebenfalls leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe. Die übrigen Bewohner des Hauses durften nach Einsatzende wieder zurück in ihre Wohnungen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

