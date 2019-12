Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.12.2019

Bild-Infos

Download

Peine (ots)

Eigentümer gesucht

In der Nacht vom 16.12.2019 auf den 17.12.2019, wurde ein beschädigtes Fahrrad aufgefunden. Ein schwarzes Herrenrad, welches sich angeschlossen in der Straße "An der Bahn" unter einem Fahrradunterstand befand, wurde am Hinterrad beschädigt. Der Eigentümer dieses Fahrrades wird gebeten, sich mit der Polizei Vöhrum, Telefon 05171/988680, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell