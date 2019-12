Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 27. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Erkerode: Einbruch in Einfamilienhaus

Dienstag, 24.12.2019, 12:00 Uhr, bis 26.12.2019, 15:30 Uhr

Während der Weihnachtsfeiertage drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terras-sentür in ein Einfamilienhaus in Erkerode, Zum Westhölzchen, ein. Das Haus wurde augenscheinlich nach Wertvollem durchsucht, ob etwas entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden. Auch zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Streitigkeiten während eines Kinobesuchs

Donnerstag, 26.12.2019, gegen 16:50 Uhr

Während eines Kinobesuchs in Wolfenbüttel, Lange Straße, soll sich am Donnerstag-nachmittag eine bislang unbekannte Besucherin offenbar über lautes Lachen von drei Kindern im Alter von 11-12 Jahren derart geärgert haben, dass sie den vor ihr sitzenden Kindern mit der Hand auf den Kopf geschlagen habe. Nach der Vorstellung soll sie dann noch vor dem Eingang zum Kino eines der Kinder am Revers gepackt haben. Hierdurch habe das Kind leicht Verletzungen erlitten. Im Anschluss sei die unbekannte Frau in Richtung der Parkpalette Karlstraße davongegangen. Beschreibung der Unbekannten: zirka 40 Jahre alt, zirka 170 cm groß, kurze dunkle Haare, schwarz gekleidet. Sie sei in Begleitung einer zirka 20 Jahre alten Frau (vermutlich Tochter) gewesen. Hinweise an die Polizei: 05331 / 933-0.

