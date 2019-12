POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 25.12.2019, 09.00 Uhr, bis 26.12.2019, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pkw-Führer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel oder Medikamenten Zeit: 25.12.2019, 22:10 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße Hergang: Eine Funkstreifenbesatzung des PK Salzgitter-Bad kontrollierte zur Vorfallzeit auf der Nord-Süd-Straße den 20-jährigen Führer eines Pkw. Bei diesem waren zuvor Fahrauffälligkeiten festgestellt worden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente die darauf schließen lassen, dass der 20-jährige seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten führte. Dem 20-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Zeit: 24.12.2019, 17:30 Uhr- 25.12.2019, 13:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Felsenkeller Hergang: Ein zurzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines am Fahrbahnrand der Straße Am Felsenkeller ordnungsgemäß abgestellten Pkw Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit (Fahrradfahrer) Zeit: 23.12.2019, 19:15 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Groß Mahner, Kreisstraße 32 (Windmühlenbergstraße) Hergang: Ein 38-jähriger befuhr mit seinem Fahrrad zur Vorfallzeit die Kreisstraße 32 aus Richtung Salzgitter-Bad in Richtung Salzgitter-Groß Mahner. Kurz vor dem Ortseingang kam er auf Grund von Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mußten. Ein erster Atemalkoholtest ergabt einen Wert von 1,68 Promille. Dem 38-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

