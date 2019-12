Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 26.12.2019

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Salzgitter-Thiede, Brotweg, 24.12.2019, 21:30 Uhr bis 25.12.2019, 12:25 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Fahrzeugseite an einem geparkten grünen Pkw Chevrolet. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

Fahren ohne Versicherungsschutz

Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 25.12.2019, 20:50 Uhr

Am Abend des Mittwochs wurde bei der Verkehrskontrolle eines 22-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter festgestellt, dass für dessen Pkw kein erforderlicher Versicherungsschutz mehr besteht. Der Versicherungsschutz war vor zwei Wochen ausgelaufen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Tankbetrug nach vorrangegangenem Kennzeichendiebstahl

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer und Küstriner Straße, 25.12.2019, 21:35 Uhr

Am Abend des Mittwochs betankte eine unbekannte Beifahrerin einen dunkelgrauen Range Rover Geländewagen mit Dieselkraftstoff im Wert von 93 Euro an einer Tankstelle der Kattowitzer Straße. Nach dem Tankvorgang entfernte sich der Pkw ohne dass die Tankrechnung beglichen wurde. Anhand von Videoaufnahmen konnte das Kennzeichen des Pkw ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen kurz zuvor von einem in der Küstriner Straße parkenden VW Transporter entwendet worden waren.

