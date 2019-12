POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25. Dezember 2019

Polizei Salzgitter

Körperverletzung

Wolfenbüttel, Mühlenstraße, 25.12.2019, 02:45 Uhr

In einer Gaststätte in der Mühlenstraße kam am es am frühen Morgen des 1. Weihnachtstages zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einem 21-jährigen Mann durch eine ihm unbekannte männliche Person unvermittelt ein Faustschlag in das Gesicht versetzt worden sei. Der Täter habe sich danach vom Tatort entfernt. Die Gesichtsverletzungen wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25 - 30 Jahre alten Mann, ca. 180 - 200 cm groß mit kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Durch die Personenbeschreibung erhofft sich die Polizei Hinweise zu dem Verursacher, die unter der Telefonnummer 05331/933-0 an die Polizei Wolfenbüttel gerichtet werden können.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Cremlingen, OT Destedt, An der Wasserfurche, 24.12.2019, 13:00 Uhr - 22:30 Uhr

Im Verlauf des Nachmittags bis in die Abendstunden des Heiligen Abends versuchten bisher unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Wasserfurche im Cremlinger Ortsteil Destedt zu verschaffen. Dafür hebelten sie bei Abwesenheit der Eigentümer ein Fenster des Hauses auf. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von der weiteren Tatausführung ab. Es wurden demnach keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05361/9317-0 oder die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

