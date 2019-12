POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Streit eskalierte in tätliche Angriffe.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße, 22.12.2019, 05:50 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass im Anschluss an einen Besuch einer Gaststätte vier Personen in Streit gerieten. Zur Ursache des Streites können derzeit keine Angaben gemacht werden. Aus derzeit nicht bekannten Gründe schlugen und traten drei unbekannte Täter auf den 21-jährigen Geschädigten ein und verletzten ihn hierbei am Körper. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährliche Körperverletzung ein und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/8250 bei der Polizei zu melden.

Täter erbeuteten bei einem Einbruch offensichtlich Bargeld.

Salzgitter, Wildkamp, 22.12.2019, 23:00-23:55 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter einen gewaltsamen Zugang in die in einem Mehrfamilienhaus befindliche Wohnung und entwendeten im Tatverlauf ein elektronisches Gerät und offensichtlich Bargeld. Die Höhe des Schadens wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970.

Täter beschmierten die Fassade eines Carportes.

Salzgitter, Lebenstedt, 21.12.2019, 22:30 Uhr-22.12.2019, 09:00 Uhr. Der oder die unbekannten Täter hatten auf einer Fläche von ca. 1,3 x 2,00 Meter die Fassade des Carportes mit Graffiti beschmiert und hierbei einen Schaden von ca. 50 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Thiede, Frankfurter Straße, 22.12.2019, 12:30 Uhr. Der 18-jährige Fahrer eines Opel konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten Anhaltspunkte fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

