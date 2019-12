Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 22.12.2019

Diebstahl/Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 12.00 Uhr, wurde im Starenweg in Salzgitter-Ohlendorf ein Pkw Audi zerkratzt. Weiterhin wurden beide amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs entwendet. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag gegen 14.30 Uhr wurde in einem Textilgeschäft An der Erzbahn in Salzgitter-Bad das Portmonee einer 67-jährigen Geschädigten aus Hessen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Körperverletzung

Am Samstag in der Zeit von 21.45 bis 22.00 Uhr kam es in einer Wohnung im Eichenweg in Salzgitter-Gebhardshagen zu Streitigkeiten zwischen der 32-jährigen Wohnungsinhaberin und einem 46-jährigen aus dem Landkreis Hildesheim. Der 46-jährige schubste das Opfer zu Boden und drückte es am Hals gegen eine Wand. Die 32-jährige wurde dabei leicht verletzt. Durchgeführte Alkoholtests ergaben Werte von 1,91 und 2,48 Promille. Der 46-jährige wurde der Wohnung verwiesen, es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

