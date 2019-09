Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Betrug durch angeblichen Zigarettenhandel

Limburgerhof (ots)

Ein Betrug der etwas anderen Art trug sich gestern in der Woogstraße zu. Ein Passant ist von einem bislang unbekannten Täter angesprochen worden. Er hatte ihm eine Stange Zigarette für den Preis von 1,50 Euro zum Kauf angeboten. Er hätte sogar noch mehr in seiner Garage liegen. Insgesamt 150 Stangen könnte er ihm für einen Vorteilspreis von 220 Euro verkaufen. Der Passant war interessiert und folgte dem Mann bis zu einem Haus. Dort gab er dem "Händler" 200 Euro in bar auf die Hand. Dieser entschuldigte sich kurz und bat seinen "Kunden" um einen Moment Geduld. Anschließend ging er ums Eck, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Der "Händler" wird beschrieben als:

- männlich - circa 180 cm groß - schlanke Statur - circa 60 Jahre alt - grau, kurze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einer weißen Trainingsjacke und einer schwarzen Jogginghose - schwarzes Mountainbike

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

