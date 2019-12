Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 22. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Bislang unbekannte/r Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 20.12.2019, 18:45 Uhr bis Samstag, 21.12.2019, 08:30 Uhr, in Schöppenstedt, Schwarzer Weg, gewaltsam Zugang zu einem Imbisswagen, nahmen den Grill in Betrieb und verköstigten sich direkt vor Ort mit gegrillten Würstchen und Glühwein. Im Anschluss entwendeten sie noch diverse Gegenstände. Da sie sich über einen längeren Zeitraum im Imbisswagen aufgehalten haben müssen erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen auf die Täter.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 933-0

Schwerer Diebstahl aus PKW Sa., 21.12.2019, 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr 38162 Cremlingen, Cremlinger Horn Parkfläche vor dem Friedwald

Am Samstag, 21.12.2019, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr, nutzte/n unbekannte/r Täter die knapp halbstündige Abwesenheit einer Fahrzeugführerin, die ihren grauen PKW VW Kombi, auf den Parkplatz des Friedwaldes in 38162 Cremlingen abgestellt hatte. Die Scheibe der Beifahrertür wurde eingeschlagen und die im PKW zurückgelassene Geldbörse samt Inhalt entwendet. In diesem Zusammenhang rät die Polizei wiederholt, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Pkw zurückzulassen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 933-0

Verkehrslage:

Verkehrsunfallflucht Fr., 20.12.2019, 18:30 Uhr bis Sa., 21.12.2019, 11:00 Uhr 38312 Heiningen, Am Inselteich

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es in der Zeit von Freitag, 20.12.2019, 18:30 Uhr bis Samstag, 21.12.2019, 11:00 Uhr, in 38312 Heiningen in der Straße Am Inselteich. Dort wurde bei einem Grundstück ein Holzpfosten eines Zaunes angefahren, wodurch ein komplettes Zaunfeld beschädigt wurde. Bei einem weiteren Grundstück wurde eine Steinmauer auf einer Länge von 2Metern beschädigt. In beiden Fällen entfernte sich der verursachende Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Nicht auszuschließen ist, dass es sich bei beiden Vorfallsorten um denselben Verursacher handelte. Ein Anwohner gab gegenüber der Polizei an, am Freitag, 20.12.2019, gg. 23:30 Uhr, ein lautes Geräusch gehört zu haben, so dass dies möglicherweis die tatsächliche Unfallzeit sein könnte.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 933-0

