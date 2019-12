POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom Sonntag, 22.12.2019

Polizei Salzgitter

Einbrüche

Samstag, 21.12.2019, 14.30 Uhr - 18.00 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Hans-Böckler-Ring

Bislang unbekannte Täter hebeln die lediglich zugezogene Wohnungstür einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und gelangen so in die Wohnung. Anschließend durchsuchen sie insbesondere das Schlaf- und Kinderzimmer nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden zwei Smartphones entwendet.

Samstag, 21.12.2019, 18.30 Uhr - 20.30 Uhr 38228 Salzgitter (-Lesse), Nienstedter Straße

Bislang unbekannte Täter hebeln mittels unbekanntem Hebelwerkzeug das Fenster des Heizungsraumes auf und gelangen so in das Einfamilienhaus. Im Haus werden nahezu alle Räume betreten und teilweise durchwühlt. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Verkehrsunfall

Samstag, 21.12.2019, 20.35 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Albert-Schweitzer-Straße / Neißestraße

Eine 60-jährige Fahrzeugführerin versucht mit ihrem Pkw von der Albert-Schweitzer-Straße nach links in die Neißestraße abzubiegen. Hierbei übersieht sie einen 14-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg in Richtung in Reppnersche Straße befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Jugendliche leicht verletzt wird.

