Wegen starker Rauchentwicklung musste die Produktion in einer Firma kurzzeitig unterbrochen werden.

Kurz vor 18 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Hans-Lorenser-Straße aus. Ein Wäschtrockner hatte Feuer gefangen. Die Sprinkleranlage ging in Betrieb. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Halle. Die Mitarbeiter verließen die Halle. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Trockner ab. Verletzt wurde niemand. Bis der Rauch vollständig abgezogen war, musste die Produktion bis etwa 23 Uhr eingestellt werden. Ein technischer Defekt am Trockner dürfte Ursache für den Brand gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

