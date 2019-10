Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht auf die Ampel geachtet

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Die 77-Jährige fuhr kurz nach 13.45 Uhr von der Basteistraße in die Münchner Straße ein. Die Fahrerin des VW bog in Richtung Neu-Ulm ab. Die Ampelanlage zeigte bereits gelb. Das ignorierte die Frau. Ein Motorradfahrer kam aus Richtung Neu-Ulm. Dessen Ampel zeigte mittlerweile grün. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Lenker der BMW. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1941464

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell