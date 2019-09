Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 05. September 2019, wurde um 20.48 Uhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Falkenrotter Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 05. September 2019, von 02.00 Uhr bis 08.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich die Wicheler Straße in Lohne in Richtung Bergwerg mit unbekanntem Fahrzeug und beschädigte dabei einen am rechten Straßenrand geparkten roten Pkw der Marke "Ford, Fiesta". Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Tel.-Nr. 04442-93160 in Verbindung zu setzen.

