Cloppenburg - Pkw zerkratzt

Am Donnerstag, 05. September 2019, wurde durch einen bislang unbekannten Täter zwischen 08.30 und 12.30 Uhr ein Audi A4 zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße stand. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 05. September 2019, kam es um 11.23 Uhr, auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Haren wollte von der Fritz-Reuter-Straße nach links auf der Straße Am Markt abbiegen. Hierbei übersah er eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg, die ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde die Cloppenburgerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 05. September 2019, kam es zwischen 18.10 und 18.50 Uhr in der Memelstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Mercedes E-Klasse und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, 05. September 2019, kam es um 18.29 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel wollte von einem Parkplatz aus auf die Nikolausdorfer Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel, der den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Donnerstag, 05. September 2019, kam es um 17.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel musste im Kreuzungsbereich Kaiforter Straße und Hauptstraße verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel zu spät und fuhr auf. Hierdurch wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7200 Euro.

