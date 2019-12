Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.12.2019

Peine (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Wendeburg. Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Zweidorfer Ring ein. Sie durchwühlten offenbar die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/2004, in Verbindung zu setzen.

Randalierer verletzt drei Polizeibeamte

Gemeinde Ilsede. Am Montagmorgen, gegen 02:30 Uhr, randalierte ein 29-jähriger Peiner in der Wilhelmstraße vor dem Haus einer ansässigen Familie. Er zeigte sich offenbar sehr aggressiv und führte einen Bullterrier mit sich. Vier Polizeibeamte mussten den Peiner letztendlich zu Boden bringen und mit Stahlhandfesseln fixieren, da er sich auch gegenüber der Polizei sehr aggressiv verhielt und sich gegen alle Maßnahmen massiv wehrte. Weiterhin musste Pfefferspray gegen den Hund eingesetzt werden. Drei Polizeibeamte (23, 35, 38 Jahre alt) wurden, im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung, durch den Peiner leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst jedoch weiterhin versehen. Gegen den Peiner wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unbekannte rauben Handtasche

Peine. Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, entrissen zwei unbekannte Täter einer 52-jährigen Peinerin ihre Handtasche. Die Tat ereignete sich in der Schützenstraße / Gröpern. Die Peinerin versuchte offenbar noch ihre Tasche festzuhalten, jedoch gelang es ihr nicht und die Täter konnten in unbekannte Richtung fliehen. Die beiden männlichen Täter sollen etwa 160 - 165 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Verletzt wurde die Peinerin nicht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell