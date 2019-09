Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - "Falsche Polizisten" erbeuten Schmuck und Geld

Borken (ots)

Betrügern zum Opfer gefallen ist eine Seniorin in Borken: Die Unbekannten hatten leider Erfolg bei ihr mit der Masche des "Falschen Polizisten" - sie brachten die Frau um Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Am Mittwochnachmittag hatten die Gauner erstmals bei der Frau angerufen. Ein Unbekannter gab sich als Beamter der Kreispolizeibehörde Borken aus. Er behauptete, die Polizei habe zwei Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen. Bei ihnen habe sich ein Notizbuch gefunden, in dem auch der Name und die Anschrift der Borkenerin verzeichnet seien. Mit diesem Szenario gelang es dem Täter, die Frau zu ängstigen. Mehrere weitere Gesprächspartner verstärkten diesen Effekt, auf den es die Betrüger bei dieser Vorgehensweise anlegen. Die Seniorin erklärte sich schließlich bereit, ihren Schmuck in die vermeintlich sicheren Hände zu übergeben. Sie deponierte nach Anweisung der Täter die Schatulle damit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Königsberger Straße, zu dem die Täter sie geschickt hatten, und entfernte sich. Doch damit nicht genug: Die Unbekannten brachten die Frau am Donnerstag auch noch dazu, Geld von ihrem Konto abzuheben und gegen 15.40 Uhr in gleicher Weise zu "übergeben". Die Täter hielten noch bis Donnerstagabend telefonischen Kontakt zu der Borkenerin. Im Laufe des Freitags schöpfte die Seniorin schließlich Verdacht und wandte sich an die echte Polizei.

Bei beiden Übergaben beobachtete die Frau einen Unbekannten, der sich telefonierend in der Nähe aufhielt: Er war circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, hatte mittelblondes, kurzes Haar und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Form des telefonischen Trickbetrugs. Die Täter gehen im Grundsatz immer in der gleichen Art und Weise vor: Sie versuchen, ein bedrohliches Szenario zu entwickeln und warnen deshalb vor Einbrechern. Die Betrüger haben aber alles andere im Sinn als den Schutz des Eigentums ihrer Opfer: Sie zielen stets darauf ab, an das Geld oder die Wertsachen der Angerufenen heranzukommen. Die Polizei empfiehlt, derartige Gespräche umgehend zu beenden und sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen.

