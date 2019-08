Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag bog eine 79 Jahre alte Autofahrerin von der Straße In der Kickheide nach rechts auf die Münsterstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 75 Jahre alten Pedelecfahrerin aus Bocholt, die an der der Unfallstelle grundsätzlich Vorfahrt hatte.

Die 75-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

