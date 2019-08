Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kollision und Sturz fordern Verletzte

Gronau (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der Königstraße in Gronau ereignet hat. Ein 50-jähriger aus Enschede (NL) war mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg der Königsstraße aus Richtung Enscheder Straße kommend unterwegs. Eine 32-jährige Gronauerin wollte mit ihrem Fahrrad aus einer Nebengasse nach rechts auf den Radweg in Richtung Enscheder Straße einbiegen. Beide versuchten, auszuweichen. Die Radfahrerin geriet dabei ins Schleudern und stürzte. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls war auf die Fahrbahn ausgewichen - dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 35-Jährigen aus Losser (NL) zusammen. Rettungswagen brachten den 50-Jährigen und die 32-Jährige in ein Krankenhaus.

